Verkehrskontrolle eskaliert komplett: Fahrer rast vor Polizei davon

Eine nächtliche Verkehrskontrolle am Mittwoch in Dornbirn nahm eine gefährliche Wendung, als ein Fahrzeuglenker die Anhaltezeichen der Polizei ignorierte und versuchte, eine Polizeibeamtin zu überfahren.

Am späten Abend des 6. September 2023 führte die Polizeiinspektion Dornbirn Verkehrskontrollen auf der L204 in Dornbirn durch. Was zunächst wie eine routinemäßige Kontrolle aussah, entwickelte sich schnell zu einem gefährlichen Vorfall.