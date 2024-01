Verkehrsentlastung für heimische Bevölkerung ist ein Muss

An den Februarwochenenden finden weitere Test mit Abfahrverboten statt

Schon am Weihnachts- und am Neujahrswochenende hat es deutliche Stauerscheinungen auf der S 16 und auch auf der Montafonerstraße gegeben. An Wochentagen ist an schönen Skitagen ein verstärktes Verkehrsaufkommen ohne Staus in Richtung Skigebiete zu spüren.