Verkehrschaos in Italien: VEU Feldkirch braucht acht Stunden nach Cortina

Statt vier Stunden Anfahrt ins Olympiastadion nach Cortina DÁmpezzo dauerte die Reise von VEU Feldkirch doppelt so lange

Acht Stunden, also doppelt so lange dauerte die Anfahrt mit dem Bus der VEU Feldkirch zum Auswärtsspiel nach Cortina DÁmpezzo. Statt 20:30 Uhr wurde die Partie um 21 Uhr angepfiffen. Nach dem 1. Drittel führte Feldkirch durch Treffer von Martin Mairitsch (11:39) und Kevin Puschnik (12:14) mit 2:1. Zwei Tore der Feldkircher in 35 Sekunden sind rekordverdächtig. Erstmals spielte auch wieder Laurin Müller nach seiner schlimmen Schulterverletzung.