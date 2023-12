Verkehrschaos durch Urlauberschichtwechsel erwartet

In den Weihnachtsferien wird ein lebhafter Reiseverkehr erwartet. Der ÖAMTC prognostiziert Staus aufgrund von Urlauberschichtwechsel und verschiedenen Veranstaltungen zu Silvester.

Zum Jahresende hin verzeichnen viele Skigebiete und Städte einen Anstieg des Reiseverkehrs. Der ÖAMTC erwartet besonders am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und am Neujahrstag dichten Verkehr. Dies betrifft sowohl die An- als auch die Abreise.