Verkehrsbehinderungen wegen Straßensperren

Hohenems. Noch bis voraussichtlich Freitag, dem 14. September, ist aufgrund der finalen Arbeiten an der Kreuzung Marktstraße und Schweizer Straße bei der ehemaligen Engelburg eine Totalsperre dieses Bereiches erforderlich.

Damit gehen die Erneuerungsmaßnahmen in der Innenstadt in ihre finale Phase. Anschließend wird die vollkommen runderneuerte Innenstadt für sämtliche Nutzer freigegeben. Aus diesem Anlass ist auch ein Fest geplant: Am Samstag, dem 15. September, wird mit vier Bands, Straßenmusikern, mit zahlreichen Marktständchen, Highlights für Kinder und kulinarischen Köstlichkeiten der Abschluss der Arbeiten zur Erneuerung des Hohenemser Zentrums ausgiebig gefeiert.