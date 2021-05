Verkehr vor Schule nimmt zu

Die Schüler der Mittelschule Rheindorf leben gefährlich. Durch den Anstieg des Verkehrs häufen sich gefährliche Verkehrssituationen vor der Schule.

Doch nicht nur das Bringen und Abholen der Kinder mit dem Auto sieht Neururer problematisch. Die Rotkreuzstraße ist eine wichtige Verbindungsstraße in Lustenau. Hier fließt der Verkehr in die Industriegebiete. Es fahren Busse, Autos, Mopedfahrer und auch durch die Volksschule Rotkreuz und die Mittelschule Rheindorf entsteht ein Verkehrsaufkommen, das es nun zu regeln gilt. Neururer zeigt Mathias Blaser (ÖVP) und Manfred Hagen (Grüne) vom Mobilitätsausschuss die derzeitige Situation vor der Schule. Ihnen ist dieses Problem bekannt. „Unser Ziel ist eine Verkehrsberuhigung in diesem Bereich zu schaffen. Wir werden vor jeder Schule in Lustenau Begegnungszonen einrichten“, sagt Mobilitätsgemeinderat Blaser. Das Hauptproblem stelle für ihn die zu hohe Geschwindigkeit dar. Er verweist auf eine Grafik des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), die eindrücklich zeigt, wie hoch das Risiko von schweren Verletzungen ist, wenn die Geschwindigkeit überschritten wird. Kommt es zu einem Zusammenprall zwischen einem Fußgänger und einem Auto das 50 km/h fährt, so liegt das Todesrisiko bei 90 Prozent. Bei 30 km/h minimiert sich das Risiko auf zehn Prozent.

Manfred Hagen (Grüne) vom Mobilitätsausschuss beobachtet die gefährlichen Situationen vor den Schulen schon länger. Er würde am liebsten gleich morgen eine Begegnungszone schaffen. „Durch ein unkompliziertes und kostengünstiges Anbringen eines einfachen Schildes könnte schnell auf die derzeitige Situation reagiert werden“, sagt Hagen. Ein ähnliches Beispiel gebe es bereits in Dornbirn in der Kaplan-Bonetti-Straße. Für die Autofahrer müsse lediglich sichtbar sein, dass vor den Schulen 20 km/h gefahren werden dürfe. Im Juni tagen in Lustenau die Arbeitsgruppen zum Schaffen der Begegnungszonen, Ortsteilgespräche werden über den Sommer geführt. „Bis Ende 2021 errichten wir vor jeder Schule in Lustenau Begegnungszonen“, so Blaser. Direktor Neururer hofft allerdings auf eine Lösung bis in den Herbst. Denn dann beginnt die dunkle Jahreszeit, bei dem der Regen oftmals die Situation verschärfe. Das oberste Ziel für Neururer liegt neben der Begegnungszone in der Aufklärungsarbeit der Bevölkerung. Denn: „das Beste für die Kinder sind weniger Autos vor den Schulen.“ Bvs