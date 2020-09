Verkehr stand wieder im Fokus

Parzellenabend in Fellengatter diskutierte Verkehrsproblematik, Ampel und Schulsituation

FRASTANZ Auf dem Parzellenabend in Fellengatter stellte sich Bürgermeister Walter Gohm heuer wegen der Corona-Pandemie im Schulhof der Volksschule Fellengatter den Gästen. Bei schönem Wetter wurden dabei allerlei „heiße Eisen“ angepackt.

Zunächst richtete sich Gohm mit einem großen Lob an alle Eltern und Pädagogen, welche in der Corona-Pandemie besonders herausfordernde Zeiten erlebten. Dass Frastanz Anfang September zumbaldigen Schulbeginn keine positiven Corona Fälle mehr habe, sei auch vor allem der großen Selbstdisziplin aller Beteiligten zu verdanken.

Als zweites Thema kam die Bildung zur Sprache. Nach dem klaren Bekenntnis der Gemeindevertretung zu einem modernen Bildungszentrum in Fellengatter stehe einem baldigen Architekturwettbewerb nichts mehr im Wege. Noch sei allerdings offen, ob eine Sanierung, eine Teilsanierung mit Umbau oder ein kompletter Neubau von Volksschule und Kindergarten erfolgen werden. Was schon jetzt im September starte und ein voller Erfolg sei, sei die neue Spielgruppe Fellengatter, deren Anmeldezahlen eindrucksvoll seien und für die es bereits 18 Anmeldungen im Alter ab 2 Jahren gebe. In der Diskussion wurden für die sanierungsbedürftige Schule Wasserspender zur Trinkwasserversorgung gefordert, da die alten Leitungen dies nicht mehr ermöglichen.