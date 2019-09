Verkaufen und verwenden statt wegwerfen

Erster Koblacher E5 Flohmarkt im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Koblach. Die Situation kennt wohl jeder: Keller oder Dachboden gehen über von verschiedensten Gebrauchsgegenstände wie Spielen, Haushaltsgegenständen oder Bekleidung, die zwar noch in perfektem Zustand sind, aber eigentlich nicht mehr verwendet werden. Aus dieser Tatsache kam das Koblacher E5 Team – allen voran der Leiter und baldige Bürgermeister Gerd Hölzl, sowie der Energiebeauftragte der Gemeinde Oliver Amann – auf die Idee eines Flohmarkts für Koblach und die Region AmKumma. An insgesamt 16 Ständen, vorwiegend mit Bürgern aus Koblach und den Nachbargemeinden besetzt, wurde so fleißig verkauft, gefeilscht und getauscht. Besonders erfreulich: Viele Kinder nutzten die Möglichkeit eines Gratisstandes, räumten ihre Kinderzimmer auf und verbesserten gleichzeitig ihr Taschengeld. Ebenfalls vor Ort das E5 Team – in Kooperation mit dem Vorarlberger Energieinstitut und dem zuständigen Gemeindeberater Andreas Beier – mit einem eigenem Stand, wo es mittels Glücksrad kleine Preise zu gewinnen gab. Die Möglichkeit zur Präsentation nutzte auch die Feuerwehrjugend, die ihre Arbeit vorstellten und dies mittels eigens mitgebrachtem Löschfahrzeug verdeutlichten. Seitens der Gemeinde wurde ebenfalls die bereits gut angenommene Möglichkeit des Caruso Carsharing erläutert, inklusive der Möglichkeit einer kurzen Probefahrt. Die Bewirtung übernahm der Tauchverein „Nice Divers“, welche sich ebenfalls strikt umweltfreundlich präsentierte. Tunlichst wurde auf Müllvermeidung geachtet, Glas und Holz statt Plastik war die Devise.