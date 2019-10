Verheiratete Priester: Das sagen die Vorarlberger

Die Bischofssynode im Vatikan hat sich für die Priesterweihe verheirateter Männer in Ausnahmefällen bzw. in einer bestimmten Region ausgesprochen. Wir haben nachgefragt, was die Menschen in Vorarlberg davon halten.

Der Priestermangel in Lateinamerika entfachte die Diskussion um die Priesterweihe verheirateter Männer. In der Synode in Rom sprach sich nun die Mehrheit für die Weihe verheirateter Männer zum Priesteramt aus. Dies betrifft allerdings lediglich das Amazonas-Gebiet.

Zölibat in anderen Religionen

In anderen Religionen ist es oftmals bereits üblich, dass verheiratete Männer zu Diakonen oder Priestern geweiht werden. So beispielsweise in der evangelischen oder orthodoxen Religion.

Sollen Priester heiraten dürfen?

Wir haben die Menschen in Vorarlberg gefragt: sollen verheiratete Männer Priester werden können bzw. auch Priester heiraten dürfen? Was deren Meinung dazu ist, erfahrt ihr im Video.