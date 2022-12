Verhaltensökonom Prof. Dr. Matthias Sutter

Verhaltensökonom Matthias Sutter über die Faktoren für beruflichen Erfolg.

Der Vorarlberger Verhaltensökonom Matthias Sutter ist Direktor am Max Planck Institut in Bonn und Professor an den Universitäten Köln und Innsbruck. Bei "Vorarlberg LIVE" sprach er über die Wichtigkeit des Faktors Mensch in Unternehmen. "Die Arbeitsplatzzufriedenheit ist hoch, wenn man sich wertgeschätzt fühlt, Eigenverantwortung und Freiraum haben führt wiederum dazu, dass Mitarbeiter länger im Unternehmen bleiben." Hier finde in den Firmen ein Umdenken statt, attestiert Sutter.