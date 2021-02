Verhalten Bayerns für Wallner "indiskutabel"

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) findet das Verhalten Bayerns rund um die seit Sonntag geltenden strikten Kontrollen an den Grenzen zu Tirol "indiskutabel". Anzeichen für Grenzschließungen zu Vorarlberg sehe er derzeit keine.

Die massiven Einschränkungen im Berufsverkehr müssten sofort beendet werden, sagte er bei der Pressekonferenz nach der Vorarlberger Regierungssitzung am Dienstag. Er appelliere an die Verantwortlichen in Bayern, sich zurückzunehmen - "auch in der Tonlage, unter Nachbarn redet man anders." Bereits am Dienstagmorgen kritisierte Wallner gegenüber VOL.AT die Wortwahl und Vorgangsweise Bayerns gegenüber Österreich.