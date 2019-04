Vergoldete Meisterehren

Gemeinde ehrt erfolgreiche Altacher Schützen

Altach. Die österreichische Bundesliga gewinnen, ein Traum den sich die Altacher Fußballer zumindest bisher noch nicht erfüllt haben. Die Schützen der Gemeinde hingegen können sich seit kurzem österreichischer Bundesligameister im Luftgewehrschiessen nennen. In einem an Dramatik nicht zu überbietenden Finalspiel besiegten die Mannschaft mit Marlene Pribitzer, Sheileen Waibel, Thomas Muxel und Patrick Diem ihren Finalgegner Bad Goisern aus Oberösterreich. Nach einer frühen klaren Führung der Altacher, holte sich Bad Goisern einen Vorsprung heraus, ehe in der letzten Serie noch der Ausgleich gelang. War man im Vorjahr noch denkbar knapp unterlegen, hielten dieses Mal die Nerven und nach dem zweiten Stechschießen, was mit einem Elfmeterschießen im Fußball zu vergleichen ist, durfte das Altacher Team über den sensationellen Titelgewinn jubeln. Im Übrigen der größte Erfolg des Vereins seit den beiden Olympiamedaillen von Wolfram Waibel Junior 1996.