Vergessener Topf ruft Feuerwehr auf den Plan

Am heutigen Montag (18. März 2024), um 00:34 Uhr, erhielt die Landesleitzentrale der Polizei eine Meldung über starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Vorklostergasse in Bregenz.

Im Stiegenhaus des betreffenden Gebäudes traf die Feuerwehr auf eine Person, die den starken Rauch bemerkt und daraufhin die Einsatzkräfte verständigt hatte. Die Feuerwehrleute betraten die betroffene Wohnung und öffneten die Fenster, um das Objekt durchzulüften. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war ein weiterer Aufenthalt in den Räumlichkeiten vorübergehend jedoch nicht möglich. Die Ursache des Vorfalls konnte von der Feuerwehr schnell ermittelt werden: Ein auf dem Herd vergessener Topf.

self all Open preferences.

Großeinsatz mit Feuerwehr, Polizei und Rettung

Vorsorglich wurde eine Person mit einem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Das Gebäude blieb unbeschädigt. Vor Ort waren insgesamt 20 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr, ein mit drei Personen besetzter Rettungswagen sowie zwei Polizeistreifen im Einsatz.