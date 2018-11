Vergessene Opfer der NS-Euthanasie

Angehörigen von Euthanasie-Opfern im Gespräch

Bregenz Schüler des Borg`s Lauterach und Riedenburg Bregenz halten Leintücher in die Höhe, auf denen die Namen der 292 Euthanasieopfern Vorarlbergs stehen. Diese Menschen wurden während des Zweiten Weltkriegs nach Schloss Hartheim bei Linz deportiert und dort ermordet.

Wie konnte es geschehen, dass kranke oder beeinträchtigte Menschen plötzlich als gesellschaftliche Bedrohung gesehen wurden? Sie verschwanden einfach, heimlich vergast oder “zu Tode gepflegt”. Aus dem Verdrängen der Geschichte bildete sich eine schützende Haltung. Diese Haltung separierte wieder Menschen, die nicht der Norm entsprachen, und verhinderte für weitere Jahrzehnte deren Teilhabe am Gesellschaftsleben. Direktor Gerhart Hofer von der Kathi-Lampert-Schule für Sozialbetreuungsberufe in Götzis stimmte mit seinem Impulsreferat auf dieses sensible Thema ein.