„Vergelt’s Gott und Dankeschön für eure Mithilfe“

Über 200 Ehrenamtliche engagieren sich für die Kirche und die Mitmenschen im Hatlerdorf.

Dornbirn. Am 22. September gab es ein besonderes Fest im Pfarrheim Hatlerdorf. Die Tische waren schön gedeckt und ab 19 Uhr füllte sich der Saal mit den geladenen Gästen. Vorne, auf einer großen Leinwand war die Hatler Kirche zu sehen und ein großer Schriftzug: Vergelt’s Gott! und Dankeschön! Alle Helferinnen und Helfer waren für ihr ehrenamtliches Engagement zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Aus der Küche strömte der Duft, der ein feines Abendessen erahnen ließ. Und das wurde auch bald serviert. Doch davor sprach Gemeindeleiterin Martina Lanser im Namen der Pfarre noch ihren persönlichen Dank aus. „Es sind über 200 Ehrenamtliche für die Pfarre im Einsatz“, erwähnt sie mit Stolz und wies auf die verschiedenen Ressorts hin, die sie im Vorfeld in bunten Farben an zwei großen Stelltafeln angebracht hatte.

Im Rückblick auf das vergangene Kirchenjahr zählte die Gemeindeleiterin markante Ereignisse auf, wie beispielsweise die Pfarrgemeinderatswahl, das silberne Priesterjubiläum von Pfarrer Christian Stranz und auch die Dreikönigsaktion, wobei sie im Nachsatz ergänzt: „Mit den Einnahmen waren wir nach längerem wieder einmal die Nummer Eins in Vorarlberg.“ Ebenso erfreulich war die „Miniaufnahme“. Dabei konnten acht neue Ministranten in das Team aufgenommen werden und das sei immer schön, wenn sich Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit für die Kirche in den Dienst stellen. Im Gegensatz dazu sind es auch viele ältere Frauen und Männer, die schon ein Leben lang zum Wohle der Mitmenschen das Ehrenamt ausüben. Alles in allem: „Das Engagement der Ehrenamtlichen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gerade das macht die Pfarre bunt und lebendig“, betont die Gemeindeleiterin abschließend.