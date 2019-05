„Vergabe von sozialem Wohnbau muss fair und transparent werden“

NEOS Vorarlberg haben Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Wohnungsvergaben eingebracht.

NEOS Landessprecherin Sabine Scheffknecht reagiert auf die aktuelle Anfragebeantwortung zum sozialen Wohnbau erfreut, wie sie in einer Presseaussendung mitteilt. In den vergangenen Wochen sind die Wogen hoch gegangen, weil 2017 und 2018 insgesamt sieben Wohnungen an Haushalte mit einem Nettomonatseinkommen von über 5.000 Euro gingen und 97 Vergaben an solche mit über 4.000 Euro.