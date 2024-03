Verfolgungsjagd am Grenzübergang Mäder: Zollbeamter verletzt

Bei Einreisekontrollen in Mäder wurde einer deutschen Autofahrerin die Einreise verweigert. Sie raste davon. Bei der Amtshandlung wurde ein Zollbeamter verletzt.

Am Montag führten österreichische Zollbeamte mit ihren Diensthunden Einreisekontrollen beim Grenzübergang in Mäder durch. Am Nachmittag wurde eine 32-jährige deutsche Pkw-Lenkerin mit Wohnsitz in der Schweiz angehalten. Nachdem festgestellt wurde, dass ein für die Einreise notwendiges Dokument fehlte, wurde ihr die Einreise nach Österreich verweigert.