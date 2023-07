Vereinswoche Bludenz: Eine Woche lang Spiel, Spaß und Spannung

Bludenz. Der Sommer läuft auf Hochtouren, die Ferienbetreuung in Bludenz auch. Ein tolles Programm wurde den Kindern in der Vereinswoche der Stadt Bludenz geboten.

Briefmarken, Taekwondo oder auch Biken. Die Themen waren so unterschiedlich wie die kleinen Entdecker*innen. Für eine Woche wurden die Kinder täglich von sieben bis 17.30 Uhr betreut. Rund 17 Bludenzer Kinder waren dieses Jahr bei der Vereinswoche mit dabei. „Es freut mich sehr, dass so viele Kinder die Möglichkeit nutzten, das vielseitige Programm der ortsansässigen Vereine zu besuchen und somit die erste Ferienwoche schon abenteuerlich starten konnten“, so Familienstadträtin Andrea Mallitsch.