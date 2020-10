Vereinsnachwuchs gesucht? Online-Impuls via Zoom

„So macht man sich junge Freunde im Verein“ ist das Thema eines Online-Impulses am 29. Oktober 2020.

Viele Vereine sind auf der Suche nach Nachwuchs. Die Verantwortlichen fragen sich, wie sie es angehen können, Jugendliche für ihre Vereinstätigkeit zu begeistern. Martina Eisendle von Mission Ehrenamt und Barbara Österle von aha plus informieren Vereine und geben konkrete Tipps und Empfehlungen rund ums Ehrenamt. Dabei geht es auch um Veränderungen in den Jugendwelten und im Ehrenamt. Es wird die Vorarlberger Jugend-Engagement-Plattform aha plus vorgestellt und es bleibt natürlich Zeit für einen Erfahrungsaustausch.