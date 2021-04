Am 14. April erfahren Vereinsverantwortliche wie sie mit aha plus neue Jugendliche erreichen können.

Am 14. April erfahren Vereinsverantwortliche wie sie mit aha plus neue Jugendliche erreichen können. ©aha

Am 14. April erfahren Vereinsverantwortliche wie sie mit aha plus neue Jugendliche erreichen können. ©aha

Vereinsnachwuchs gesucht? Freiwillige finden mit aha plus

Am 14. April 2021 findet eine Online-Infostunde zu aha plus statt. Mit aha plus können sie ihre Jugendarbeit noch besser sichtbar und Freiwilligentätigkeit bei Jugendlichen attraktiv machen.

Indem sie ihre Quests auf aha plus online stellen, erreichen sie mehr und neue Jugendliche. Und: Engagierte Jugendliche erhalten Vereine und Organisationen lebendig!

Online-Infostunde

Wie aha plus funktioniert, wie man neue Freiwillige findet und wie man Tätigkeiten für Jugendliche online stellt, erklärt das aha-Team im Rahmen einer Online-Infostunde am Mittwoch, 14. April 2021 um 20 Uhr. Infos und Anmeldung unter www.aha.or.at/event/freiwillige-finden-mit-aha-plus