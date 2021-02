Vereinsnachwuchs finden mit aha plus

Am 23. Februar können sich Vereinsverantwortliche im Rahmen eines Webinars über aha plus informieren.

Am 23. Februar bietet das aha eine Einführung in das neue Backend von aha plus an.

Vereine und Organisationen machen durch aha plus ihre Jugendarbeit noch besser sichtbar und Freiwilligentätigkeit bei Jugendlichen attraktiv. Indem sie ihre Quests auf aha plus online stellen, erreichen sie mehr und neue Jugendliche. Und: Engagierte Jugendliche erhalten Vereine und Organisationen lebendig! Wie genau das funktioniert erklärt Dietmar Übelher vom aha-Team im Rahmen einer Online-Infostunde am 23. Februar um 20 Uhr. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wirft er einen Blick ins neu gestaltete Backend, dem Bereich, wo Vereine ihre Tätigkeiten online stellen. Außerdem erklärt Dietmar Übelher alle Funktionen und Neuerungen des Backend.

Das Webinar findet über die Online-Plattform Zoom statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmenden bekommen die Meeting-ID und das Passwort dann zugesandt. Detaillierte Infos finden Interessierte unter www.aha.or.at/event/aha-plus-fuer-organisationen

Ein Plus für Vereine und Jugendliche

aha plus www.ahaplus.at ist ein Anerkennungssystem für Jugendliche, die sich freiwillig engagieren. 12- bis 24-Jährige, die sich über die normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der Gemeinde einbringen, können mit aha plus Punkte für ihr Engagement sammeln, die wiederum gegen eine wertvolle Anerkennung eingelöst werden können. Ein offizieller Engagement-Nachweis stellt die ehrenamtlichen Tätigkeiten und Erfahrungen übersichtlich dar. Dieser kann bei der Bewerbung für Job, Lehrstelle oder Ausbildungsplatz beigelegt werden.