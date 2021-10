Vereinsmeisterschaft TC Wald-Dalaas

Spannende Spiele gab es bei der heurigen Vereinsmeisterschaft.

Der Herren-Bewerb wurde am 25. September 2021 abgeschlossen. David Sojer setzte sich gegen Richard Krainz in einem phasenweise hochklassigen Spiel durch. Der Damen-Bewerb konnte am 2. Oktober 2021 mit dem Finalspiel abgeschlossen. Kathrin Bischof setzte sich gegen Katharina Juritsch knapp in drei Sätzen durch. Auch der Mixed-Bewerb konnte an diesem Tag gespielt werden. Hier setzten sich Melanie Kargl-Kasper und Karlheinz Pröckl in allen Gruppenspielen knapp durch und sind Vereinsmeister.