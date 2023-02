Verein Aktiv lädt zum Jassnachmittag herzlich ein!

STALLEHR Im Vereinslokal des „Vereins Aktiv“ wird alle zwei Wochen mit viel Freude gejasst.

· + Jassen zu den beliebtesten Kartenspielen gehört und das nicht nur in Vorarlberg.

In diesem Sinn wird beim Verein Aktiv in Stallehr alle zwei Wochen am Mittwoch von 14.00 – 18.00 Uhr gejasst, aber auch Rummy und Skipo gespielt.