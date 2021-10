Verdienst- und Ehrenzeichen verliehen

Neun Lustenauer Persönlichkeiten wurden am Nationalfeiertag mit dem Verdienst- und Ehrenzeichen der Marktgemeinde ausgezeichnet.

Lustenau Am Nationalfeiertag überreichten Bürgermeister Kurt Fischer und Vizebürgermeister Daniel Steinhofer im Reichshofsaal die Verdienstzeichen und Ehrenringe der Marktgemeinde an neun Persönlichkeiten aus Lustenau. Zum Auftakt der feierlichen Verleihung spielte das Ensemble konz.art die Bundeshymne, durch welches die Wichtigkeit dieser Zusammenkunft musikalisch verdeutlicht wurde. „Heute dürfen wir Menschen auszeichnen, die sich mit größtem persönlichem Einsatz für unser Lustenau engagieren“, sagt Bürgermeister Kurt Fischer. Auch für ihn als Vertreter der Gemeinde ist dies ein besonderer Ehrentag. Im festlich geschmückten Saal wurde das Wirken der Geehrten feierlich gewürdigt.

Lustenau ist ebenfalls Heimat großer Töchter und Söhne, wie Fischer an Anlehnung an die Bundeshymne stolz erklärt. Er durfte gemeinsam mit Vizebürgermeister Steinhofer die Ehrungen überreichen. Die Gemeindevertretung hatte im Vorfeld beschlossen, wer das Verdienst- und Ehrenzeichen für besonderes Wirken in Lustenau erhält. Dabei wurde das Ehepaar Veronika und Otto Hofer für ihr Engagement um die Lustenauer Mundart ausgezeichnet. Beide haben wesentliche Beiträge für die Pflege und Dokumentation des Lustenauer Dialektes geschaffen. Auch das Wirken des bildenden Künstlers Franz Gassner wurde durch die Verleihung des Verdienstzeichens gewürdigt.