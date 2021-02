Verdacht auf brasilianische Virusmutation in Salzburg

Im Bundesland Salzburg ist der Verdacht auf eine Coronavirus-Mutation aus Brasilien aufgetaucht. Eine diesbezügliche Probe wird derzeit noch genauer überprüft.

Ein Endergebnis der Analysen soll in einigen Tagen vorliegen. Der betroffene Mann wurde aus der Quarantäne entlassen und ist laut den Gesundheitsbehörden nicht mehr ansteckend. Weil er eine Kontaktperson war, wird nun versucht, den Ansteckungsweg bis zum Indexfall zurückzuverfolgen.

Ergebnis erst in einigen Tagen

Wie das Landesmedienzentrum am Dienstagvormittag informierte, hat das Vorscreening bei der positiv auf Covid-19 getesteten Person Hinweise auf die brasilianische Virusvariante ergeben. Nachdem eine wesentliche Mutation zur Bestätigung dieser Variante fehlt, wurde die Probe zur Ganzgenom-Sequenzierung an die AGES geschickt. Das Ergebnis sei in einigen Tagen zu erwarten, hieß es.