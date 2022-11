Verbotsgesetz mit null Toleranz und die Sorgen der Taxifahrer

Gerhard Baumgartner vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes bespricht am Dienstag mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer die Aussichten auf das neue Verbotsgesetz. Im Anschluss ist die angespannte Situation der Vorarlberger Taxifahrer Thema bei "Vorarlberg LIVE", der Spartensprecher Bernhard Drexel berichtet von "Existenzängsten".

Am Montag kündigten Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) eine Verschärfung des Verbotsgesetzes an. Der Sprecher der dafür eingesetzten Arbeitsgruppe ist der wissenschaftliche Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes Gerhard Baumgartner. Er würdigte in einer ersten Stellungnahme die dringend notwendige Modernisierung des Verbotsgesetztes in Zeiten der Digitalisierung. Unter anderem würde künftig auch eine Ahndung der schlichten Verharmlosung des Holocausts den Weg ins Gesetzbuch finden und so "Lücken schließen", meinte der Experte. Im Gespräch bei "Vorarlberg LIVE" wird auch die Frage im Raum stehen, wo die Linie zur Widerbetätigung genau überschritten wird.