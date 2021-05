Verbindendes wieder in den Fokus rücken

Ausstellung zum Nachdenkwettbewerb "VerANTWORTE" wurde zwei Wochen lang in der Heilig-Kreuz-Kirche gezeigt.

Bludenz (sco). Wie geht ihr mit der Coronasituation um? Wie seht ihr die Maßnahmen, die eure Freiheit einschränken? Welche Werte sind euch jetzt wichtig? Mit diesen Fragen hat das Carl Lampert Forum vergangenen Sommer zur Teilnahme am Nachdenkwettbewerb “VerANTWORTE” eingeladen. Als dieser gestartet wurde, herrschte eine Zeit großer Unsicherheit und Angst – um eigenes und “fremdes” Leben sowie die finanzielle Existenz. “Die Jugend war plötzlich eine isolierte Gesellschaft und hatte keine Stimme mehr”, berichtete die Geschäftsführerin des Carl Lampert Forums, Elisabeth Heidinger, unlängst bei einem Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche. “Das Carl Lampert Forum wollte das Verbindende wieder in den Fokus rücken”, betonte sie im Gespräch mit Brigitte Scherrer, Pastoralassistentin in Ausbildung. Aus über 40 Einsendungen wählte eine Jury, bestehend aus Historiker Wolfgang Weber, Dietmar Steinmair vom Katholischen Bildungswerk Vorarlberg und Manfred Melchhammer vom Freundeskreis Carl Lampert, in zwei Kategorien jeweils drei Siegerprojekte aus. Diese gaben laut dem Carl Lampert Forum “eine kreative, kritische und lösungsorientierte Antwort auf die gesellschaftliche ‘VerANTWORTUNG'”. Eine Auswahl der eingereichten Werke kann noch bis Ende der ersten Monatshälfte in der Heilig-Kreuz-Kirche bestaunt werden.