Verbindendes in der Neustadt

Ein wertschätzendes Miteinander in und um den Weihnachtsstern in der Neustadt

FELDKIRCH Ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander fördern: Dieses Ziel hat sich die Ausstellung „connecthumans“ am Weihnachtsstern in der Neustadt gesetzt. Auf der Vernissage mit buntem Programm wurde diese Zielsetzung deutlich erlebbar. Die Vernissage wurde mit Musik von Sebastian und Maximilian auf der Gitarre umrahmt.

Für die Ausstellung wurden Bürger aus ganz Feldkirch portraitiert und befragt, was Heimat für sie bedeutet. Der Weihnachtsstern in der Neustadt wurde mit Elementen der Ausstellung bestückt, welche Menschen mit ihrem Verständnis von Heimat einfangen. Edgar Eller, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Feldkirch, freute sich besonders, dass der „Weihnachtsstern“ in der Neustadt am Tag des Weihnachtssterns eröffnet wurde.