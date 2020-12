Verbesserungen bei Ortsbusfahrplan

Der neue Land- und Ortsbusfahrplan brachte zahlreiche Neuerungen in der Kummenbergregion.

Wie in jedem Jahr wurden kürzlich wiederum die Bus- und Bahnfahrpläne in Europa angepasst und so können auch in der Kummenbergregion im kommenden Jahr zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen angeboten werden. Beim Ortsbus amKumma sind bei der aktuellen Adaptierung des Fahrplans viele Neuerungen durchdacht worden, die zum einen verlässlicher den Zug anbinden werden und zum anderen die Region noch besser verbindet.