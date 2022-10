Veranstaltungen so bunt wie der Herbst

Das diesjährige walgauweite Herbstprogramm der Walgau Wiesen Wunder Welt steht ganz im Zeichen der Artenvielfalt und der Klimawandelanpassung.

Dazu werden in jedem Jahr im Frühjahr vorwiegend Exkursionen und im Herbst Vorträge zu den verschiedensten umweltrelevanten Themen, die sich mit der Besonderheit und Einzigartigkeit unseres Lebensraums auseinandersetzen, in den einzelnen Walgau-Gemeinden angeboten. So startete die Initiative im September mit einem interessanten Ausflug ins Reich der Pilze oder einem Vortrag mit Bodenkunde im freien Feld.