Veranstaltung mit AndrÃ© Stern, Anja Dreier â€œMit Begeisterung das Leben lernen"

"Man bemüht sich, das Interesse eines Kindes für Gebiete zu wecken, die es vernachlässigt, dabei würde es genügen, ihm die Möglichkeit zu geben, sich denen zu widmen, die es interessieren.“ Vortrag und Seminar am 11. + 12.10.2019

In seinem Vortrag erzählt André Stern seine Geschichte, die Geschichte eines Kindes, das nie eine Schule besucht hat. Er berichtet plastisch, charmant und unterhaltsam, wie er sich in aller Freiheit ebenso eingehend mit Mathematik und Technik beschäftigte wie mit Tanz, Literatur, Fotografie,Gitarrenbau und Sprachen. Ausgleich : € 20

In diesem vertiefenden Seminar richten wir voll und ganz den Blick auf das Sein des Kindes. Kinder verbinden Spielen, Lernen und Leben miteinander als Einheit. Mit einem Impulsvortag „Ich fühle was, was du nicht siehst“ steigen wir in dieses bedeutsame und richtungsweisende Thema ein. Es ist ein Seminar, das Raum und Zeit öffnet, um diese Einheit von Spielen, Lernen und Leben zu erkennen und mit Begeisterung nachhause zu gehen. Ausgleich: € 88