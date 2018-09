VeniVidiMaxi - 16-jähriger Vorarlberger schafft Nachprüfung und Österreich dreht durch

Feldkirch - Maximilian Werner aus Feldkirch, 16 Jahre alter Schüler, VN-Praktikant, Sportjournalist und Stadionsprecher in Rankweil hat seine Latein-Nachprüfung geschafft. Kein Witz: Gratulationen kommen unter anderem von Bundespräsidenten Van der Bellen und Armin Wolf.

Unglaublich aber wahr, aus ganz Österreich erhält der 16-jährige Schüler Glückwünsche zur bestandenen Nachprüfung. Weil er seinen schulischen Erfolg in einem coolen Twitter-Post gefeiert hat. Angelehnt an Julius Cäsars “Veni, vidi, vici” – “Ich kam, ich sah, ich siegte”.

Freunde, Austro-Twitter darf explodieren und es muss sich kein Mob in Richtung Feldkirch aufmachen – Ich habe den gottverdammten Nachzapf gepackt! #VeniVidiMaxi

Sein Jubel-Post auf Twitter inklusive passendem Hashtag #VeniVidiMaxi schlägt so hohe Wellen in dem Sozialen Netzwerk, dass selbst der Bundespräsident oder der SCR Altach nicht widerstehen können und @MaxlWerner gratulieren. Armin Wolf beendete am Dienstag seine ZIB 2 noch mit Maximilians Erfolg als der “guten Nachricht vom Tag”.