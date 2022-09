«Veni creator» am 9. Oktober

Willibld Feinig liest Übersetzungen aus den Tagebüchern von Roger Schutz. Mit Gesangs- und Instrumental-Interpretationen aus Jacques Berthiers Werken für Taizé.

Inmitten des 2. Weltkriegs zog Roger Schutz in das kleine Bauerndorf Taizé. Sein Bemühen um Versöhnung der Völker findet seit rund 70 Jahren im „Taizégebet“ an vielen Orten der Welt unterstützenden Nachklang. Von Anfang an hieß Beten für die Brüder um Roger Schutz auch Singen. Weil solches Gebet Erfrischung und Erneuerung bedeutet, wird große Sorgfalt auf die Texte, die Übersetzungen und die Musik verwendet. Sie soll eine Ahnung von der Kraft des Evangeliums geben, Einfachheit, Versöhnung und Vertrauen spürbar machen.