Veganes Mittagsmenü für alle Generationen

Die Häuser der Generationen bieten ab sofort zusätzlich zum mischköstlichen Menü auch eine rein pflanzliche Alternative an.

Im Götzner Haus der Generationen werden dabei neben den Bewohnern der beiden Pflegeheime in Götzis und Koblach auch die Kunden des Essens auf Rädern in Götzis, Koblach und Mäder, die Kinder in der Götzner Schülerbetreuung, sieben Götzner Kindergärten, fünf Kleinkindbetreuungsgruppen und die Belegschaft der beiden Häuser bekocht. Küchenleiter Klaus Gröber und sein Team bereiten die Mahlzeiten dabei mit besonderem Augenmerk auf gesunde Ernährung täglich frisch zu.

Neben einer ausgewogenen Ernährung setzen die Häuser der Generationen aber auch auf ein eigenes Verpflegungskonzept. Dabei werden in den Pflegeheimen die Mahlzeiten im Schöpfsystem angerichtet, was den Vorteil hat, dass durch die individuelle Ausgabe unnötiger Abfall vermieden werden kann und die Bewohner aktiv in den Vorgang miteinbezogen werden. Dies steigert auch die Freude an den Mahlzeiten und trägt zur Erhaltung der geistigen Fitness bei. Auch in der Schülerbetreuung sieht der Küchenchef in diesem System Vorteile: Dank der Essensausgabe mit Schöpfsystem können auch kleine Probierportionen problemlos ausgegeben werden und die Kinder haben die Chance neue Gerichte kennenzulernen“, so Gröber. MIMA