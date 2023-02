Veganes Essen beim SCR Altach: So reagieren die Fans

Kooperation

Am Donnerstag hat der SCR Altach seine Zusammenarbeit mit der veganen Manufaktur The Green Mountain verkündet, einem Startup aus der Schweiz.

Vegane Produkte im Stadion

Damit dürfen sich Fans ab sofort auf ausgewählte vegane Produkte in der Cashpoint-Arena freuen, wie zum Beispiel eine vegane Stadionwurst. Zudem wird beim wöchentlichen Clubabend einen veganer Burger und bei den Nachwuchs-Heimspielen ein veganer Leberkäse ins Sortiment aufgenommen. Aus Sicht des SCR Altach ist das nicht nur ein Punktsieg für den Klimaschutz, sondern man will auch aktiv und ganzheitlich ein zukunftsweisendes Ernährungskonzept gestalten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit The Green Mountain einen kreativen und zukunftsorientierten Partner an unserer Seite haben", sagt SCR Altach-Geschäftsführer Christoph Längle. "Die Produkte sind nicht nur nachhaltig hergestellt, sondern schmecken auch sehr lecker und sind gesund. Als SCR Altach versuchen wir stets mit der Zeit zu gehen und wir sind überzeugt davon, dass ein veganes Angebot im Jahr 2023 auch im Fußballstadion dazugehört.“

„Jung, wild, innovativ und in einer Region beheimatet- das sind unsere gemeinsamen Attribute, die uns zusammengeführt haben", erklärt Werner Ott, Geschäftsführer von "The Green Mountain". "Wir von The Green Mountain sind unglaublich stolz in die Sphäre des österreichischen Profisports vorstoßen zu können. Gemeinsam können wir mit dem SCRA pflanzliche Ernährung einer noch breiteren Zielgruppe zugänglich machen. Altach ist der perfekte Partner für unser junges Startup“, betont Werner Ott.