Frau lässt Ring nach Antrag in U-Bahn-Schacht fallen

Mit einer ungewöhnlichen Hilfsaktion hat die Polizei in New York den Heiratsantrag eines britischen Touristen gerettet.

John Drennan hatte im Central Park um die Hand seiner Freundin Daniella Anthony angehalten. Doch der Ring war zu groß, rutschte ihr am Times Square vom Finger und fiel in ein Bodengitter, wie die “New York Times” am Sonntag berichtete. Die beiden versuchten vergeblich, den Ring aus der Tiefe zu fischen und benachrichtigten die Polizei. Bald gaben sie aber auf und traten die Rückreise nach Europa an.