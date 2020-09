Vom Straßenhund zum "Surfer-Dog"

Pudel Mischling "Scooter" wurde von Portugals Straßen geholt, zum Therapiehund ausgebildet und jetzt nimmt er auch noch an einem Surfwettbewerb teil.

In den USA begleiten die Vierbeiner im Rahmen der Surftherapie oft Kriegsveteranen, die an Posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, wie es auch die ehemalige Polizistin tut. Mittlerweile nimmt er als einziger europäischer Hund am sogenannten "Dog Surfathon" in South Carolina teil, einem Surfwettbewerb nur für Hunde.