Voll von der Rolle: Brautkleider aus Klopapier

Ziemlich ungewöhnlich, was Designer jetzt bei einem Wettbewerb in New York präsentierten: Nämlich Brautkleider, die aus Toilettenpapier hergestellt werden.

In New York konnten bei einem Wettbewerb am Mittwoch ganz besondere Brautkleider bestaunt werden. Denn diese kreativen und delikaten Modeschöpfungen sind aus Toilettenpapier hergestellt.

Rund 1500 Vorschläge wurden auf eine Top Ten reduziert und präsentiert. Es handelte sich dabei bereits um die 14. Ausgabe dieser kuriosen Show.

Ronaldo Cruz, der Gewinner des Wettbewerbs:”Wirklich, als sie meinen Namen riefen, konnte ich nicht mehr stehen, weil ich so zitterte. Denn ich hatte schon mehrmals vergeblich gewartet, dies ist bereits meine vierte Teilnahme. Daher bin ich wirklich von den Socken, dankbar und voll Ehrfurcht.”

Der Gewinner des Wettbewerbs durfte sich nicht nur über die gewaltige Aufmerksamkeit freuen. Auch ein Scheck über 10.000 US-Dollar hat vermutlich einen großen Teil der Mühen wieder gutgemacht.