Möwe vor der Linse

Selfie time – mag sich diese Möwe gedacht haben, als sie am Dienstag vor einer Kamera der Londoner Verkehrsbetriebe landete. Der Vogel und ein Artgenosse hätten zuletzt öfter mal Station an und vor der Kamera gemacht, teilte Transport for London mit. Den genauen Grund für das Verhalten kenne man nicht.

Aber Namen haben die beiden schon: Graeme und Steve wurden sie von den Mitarbeitern getauft. Und die sorgen weiter für Belustigung und gute Laune.

(Reuters)