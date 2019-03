Mit der Harley Vollgas durch den Schnee

Nervenkitzel pur für Fahrer und Zuschauer. Aber immerhin, falls man fällt, dann fällt man weich und die Kühlung für eventuelle Prellungen ist dann auch direkt in Griffweite. Insgesamt waren es rund 140 Harley Davidson Fahrer, die am Wochenende im italienischen Ridnaun mit dabei gewesen sind. Und es war die siebte Ausgabe des “Race&Snow” Events.

Dabei musste eine 250 Meter lange schneebedeckte Piste berauf gefahren werden. Gewonnen hat am Ende der US-Amerikaner Austin Teyler, der sich nach dem Sieg etwas überrascht über seinen Erfolg zeigte: “Ich bin sehr glücklich, ich wusste nicht, was mich erwartet, mit einem geliehenen Bike so schnell zu fahren. Ich hatte es noch nicht probiert und ich hatte etwas Angst und wollte nichts kaputt machen. Aber es hat Spaß gemacht, sehr viel Spaß.”

Die entsprechende Bestzeit lag in diesem Jahr bei rasanten 7,14 Sekunden. An der Veranstaltung nehmen sowohl Profis wie Amateure teil.

