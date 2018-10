Fußballer schießt Tor und macht seiner Freundin direkt einen Antrag

Ein Fußballer verwandelte einen elf Meter und machte seiner Freundin im Anschluss einen Antrag. Direkt danach spielte er weiter.

Ein Heiratsantrag der etwas anderen Art. Ein russischer Fußballspieler machte seiner Freundin einen eher ungewöhnlichen Antrag. Der Sportler verwandelte auf dem Platz einen elf Meter, rannte anschließend zu seiner Freundin, die am Spielfeldrand stand und hielt mit einem Strauß roter Rosen um ihre Hand an. Direkt danach rannte der Fußballer wieder auf den Platz und spielte weiter. Fast so als wäre nichts geschehen.