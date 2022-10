VdB: Wahlkampfleiter hat Corona

Drei Tage vor dem Wahltag hat Alexander Van der Bellens Wahlkampfmanager Martin Radjaby einen positiven Corona-Test vermeldet.

"Info in eigener Sache: ich leite den Wahlkampf aktuell aus dem Homeoffice", twitterte er am Donnerstag. Das Wahlkampf-Team teste alle 24 Stunden, er habe daher die Infektion früh erkannt und bisher keine Symptome. "Bitte nicht vergessen: Klarheit schaffen am 9. Oktober - VDB wählen!", fügte Radjaby noch hinzu.