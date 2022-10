Bregenz: Wieso ein Stadtrat für VdB das Gesetz bricht

Im Finale des Bundespräsidentenwahlkampfes zeigt sich ein Dornbirner Stadtrat in der Landeshauptstadt besonders engagiert.

Endspurt für den Kampf um die Hofburg: In ganz Österreich kämpfen die Kandidaten um die Stimmen für das höchste Amt im Land. So auch in Bregenz, wo man offensichtlich auch eine Verwaltungsstrafe in Kauf nimmt, um den amtierenden Amtsinhaber Alexander van der Bellen zu unterstützen.