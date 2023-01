VCÖ fordert längere Grünphasen für Fußgänger

Vier Fußgängerinnen und Fußgänger wurden im Vorjahr bei Verkehrsunfällen in Vorarlberg getötet, informiert der VCÖ.

Nach einem Todesopfer im Jahr 2021 kamen im Vorjahr in Vorarlberg vier Fußgänger im Straßenverkehr ums Leben. Alle vier tödlichen Unfälle passierten im Ortsgebiet. Allein in den vergangenen fünf Jahren wurden 15 Fußgänger bei Verkehrsunfällen in Vorarlberg getötet.