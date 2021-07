Vanessa Nussbaumer ist noch sicherer unterwegs

Die junge Bregenzerwälderin erhielt von Sponsor Bürgle Garage in Dornbirn ein neues Fahrzeug zur Verfügung gestellt.

Noch schneller aber vor allem sicherer unterwegs ist ÖSV Speedspezialistin Vanessa Nussbaumer aus Sibrtsgfäll. Die junge Bregenzerwälderin erhielt von Sponsor Bürgle Garage in Dornbirn einen Skoda Scala für ein Jahr zur Verfügung gestellt. Damit kann Nussbaumer vor allem die weite Anreise vom Bregenzerwald ins Olympiazentrum Vorarlberg schneller und besser bewältigen, aber auch zu Anreise von Rennen wird das Fahrzeug genützt. Nun wurde das Fahrzeug von Bürgle Garage Geschäftsführer Rudolf Schwarz an Vanessa Nussbaumer übergeben. Sie richtet einen großen Dank an das Auto-Unternehmen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Ab kommender Woche beginnt für Vanessa Nussbaumer die fünfwöchige Grundausbildung im Präsenzdienst in Gratkorn in der Steiermark. Nach dem sensationellen dritten Endrang in der Gesamtwertung vom Europacup in der Disziplin Abfahrt hat sich Vanessa Nussbaumer einen fixen Startplatz im Weltcup ergattert. Anfang Dezember in Übersee in Lake Louise hofft sie dann auf die ersten WC-Punkte in der neuen Saison. Die Vorbereitung als neue Nationalteam Österreich A-Kaderläuferin läuft für die Wälderin auf Hochtouren. In der neuen Trainingsgruppe I hat Nussbaumer schon zusammen mit Nici Schmidhofer, Conny Hütter, Stephanie Venier, Tamara Tippler und Mirjam Puchner erste Erfahrungen sammeln dürfen. Im Olympiazentrum Vorarlberg kümmert sich vorwiegend Konditionstrainer Philipp Konnert um die junge hochtalentierte Sportlerin.