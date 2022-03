Vanessa Nussbaumer holt ÖM-Bronze im Montafon

Hinter Franziska Gritsch und Stephanie Venier wird die Wälderin gute Dritte.

„Das war ein richtig lässiges Rennen heute, besser hätte es nicht laufen können. Mir ist in den zwei Läufen alles so aufgegangen, wie ich es mir vorgenommen habe und freu mich riesig über den Titel, noch dazu in der Abfahrt. Diesen Flow möchte ich für die letzten Rennen in den nächsten zwei Tagen noch mitnehmen,“ freut sich Franziska Gritsch über ihren ersten Staatsmeistertitel.