Vandalismus im öffentlichen Raum in Bludenz

Bludenz. Im öffentlichen Bereichen der Bludenzer Innenstadt gibt es seit geraumer Zeit einige Hot-Spots, an denen vermehrt Vandalismus passiert.

Die Sanierungsarbeiten der Treppe zum Schloss Gayenhofen sind abgeschlossen und nun erstrahlt der Aufgang wieder in vollem Glanze. Dem war nicht immer so. Kürzlich noch war er gezeichnet mit Graffiti Schriftzügen. So wie auch andere Plätze im öffentlichen Raum der Bludenzer Innenstadt. Besonders in Parkanlagen, öffentlichen Toiletten und Spielplätzen sind Schmierereien häufig zu finden.