Van der Bellen fordert Regierung zum Arbeiten auf

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Mittwoch wegen der Teuerungskrise mit einem deutlichen Appell an die türkis-grüne Koalition gewandt.

Seine Worte seien "vielleicht ein wenig ungewohnt für eine Festspiel-Eröffnungsrede", merkte Van der Bellen zu Beginn an. Man solle zwar Dinge nicht schlechtreden, aber "wenn wir uns nicht in die eigene Tasche lügen wollen", müsse man zur Kenntnis nehmen: Spätestens, wenn der Winter komme, "laufen wir in ein massives Energieproblem", wenn man jetzt nicht dementsprechend vorbereitend handle, warnte der Bundespräsident.

"Hunderttausende am Rande der Verzweiflung"

Gegen Neuwahlen

Korruptionsvorwürfe aufarbeiten

Scharfe Kritik an Putin

Die Energiekrise, die Inflation und die Armutsgefahr seien "ein bewusst herbeigeführter, kriegerischer Akt", kritisierte Van der Bellen den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf. "Warum ist plötzlich alles unsicher, was über Jahrzehnte so sicher schien? Weil nicht so weit von hier in Moskau ein Diktator herrscht, der es nicht ertragen kann, dass Menschen in Europa in individueller Freiheit und Unabhängigkeit leben wollen." Putin träume von einer Wiedergeburt eines russischen Imperiums. Er habe einen Krieg begonnen, "er lässt Bomben auf Städte und Dörfer werfen, treibt Millionen Menschen in die Flucht". Zehntausende haben bereits ihr Leben verloren, erinnerte Van der Bellen. "Während wir heute die Festspiele eröffnen, harren Familien in ukrainischen Städten in Kellern und Luftschutzbunkern aus."