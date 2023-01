Valpolicella Weindegustation in der Palast Gastronomie Ein Abend für Genießer

Vergangenen Freitag luden Andrew Nussbaumer zur 22. Weindegustation in die Palast Gastronomie.

Vergangenen Freitag luden Andrew Nussbaumer und sein Team gemeinsam mit dem Weingut Nicolis/Italien zur 22. Weindegustation in die Palast-Gastronomie Hohenems. Das Weingut der Familie Nicolis liegt in San Pietro in Cariano in Italien, im Herzen des klassischen Valpolicella-Gebietes. Geografisch erstreckt sich das “klassische” Valpolicella nordwestlich von Verona wie eine offene Hand: Diefünf Finger bilden vier unterschiedliche Täler, in denen die kühlen Brisen der Lessinischen Berge mit den warmen Brisen des Gardasees zusammentreffen und dem Gebiet ein einzigartiges Klima für den Weinbau verleihen. Dieses umfasst fünf Dörfer: Fumane, Marano, Sant’Ambrogio, Negrar und San Pietro in Cariano.