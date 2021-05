Val Blu rüstet sich für den Freibadsommer

Bludenz. Im Val Blu laufen die letzten Vorbereitungen für die bevorstehende Freibadöffnung am Mittwoch, 19. Mai. Die Anlage ist bereits gründlich gereinigt und die Becken mit frischem Wasser gefüllt.

Dem Start des diesjährigen Freibad-Sommers steht also nichts mehr im Wege.

Nachdem kürzlich grünes Licht für die österreichweite Öffnung der Freizeitbetriebe gegeben wurde, setzt man im Val Blu alles daran, um rechtzeitig zum Saisonstart am 19. Mai alle geltenden COVID-19 Maßnahmen umzusetzen. Wie bereits im Vorjahr wird dabei auch heuer das Augenmerk auf verstärkten Hygiene- und Abstandsregeln liegen. „Die Erfahrung aus dem letzten Jahr hat uns gezeigt, dass ein sicherer Freibadbesuch möglich ist. Natürlich erfordert die Umsetzung der vorgeschriebenen COVID-Konzepte von uns einen höheren Personalaufwand. Was für uns jedoch dabei zählt, ist, dass wir unseren Gästen einen sicheren und angenehmen Badesommer bieten können“, so Geschäftsführer Jakob Glawitsch.